Üniversite öğrencilerinden kitap yardımı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Iğdır'da bulunan Iğdır Aralık Şehit Erhan Çiyapul Anadolu Lisesi kütüphanesine kitap yardımı yapıldı.

Yaşlı Bakımı Programı'nda okuyan öğrenciler, seçmeli ders kapsamında yapılan sosyal sorumluluk projesinde organizasyonu sosyal medyadan gerçekleştirdi.

Proje Koordinatörü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arzu Tazegün, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle devam ettiğini, buna rağmen kampanyaya beklediklerinden büyük ilgi gördüklerini belirtti.

Kitap yardımlarını her yıl düzenlemeye çalıştıklarını kaydeden Tazegün, şöyle konuştu:

"Şehit kütüphaneleri için kitap okuyoruz, kitap yolluyoruz. Haydi sende bize katıl sloganıyla çıkılan yolda başta Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri olmak üzere farklı illerden pek çok gönüllü tarafından yapılan kitap bağışlarıyla anlamlı etkinlik tamamlandı. Geçen sene Eskişehir'e gönderilen kitaplar bu sene Iğdır Aralık Şehit Erhan Çiyapul Anadolu Lisesine gönderildi. Ne yaparsak yapalım şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimizin adını yaşatmak için bizlerde bu topluluğa destek vermekten gurur duyduk. Nice kahramanların yetiştiği bu topraklarda güçlü olmalı ve bilgiyle donatılmalıyız."