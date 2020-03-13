Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi

6 saat önce

Sinop'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Sinop'a özgü kotra maketleri imal ediyor.

Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi, System.String[]

Sinop'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Sinop'a özgü kotra maketleri imal ediyor. Kotra yapımının tüm detaylarını öğrenen öğrenciler, ustalara adeta taş çıkarıyor.


Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra yapımı, günümüzde de sürdürülüyor. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotra yapımını üniversite öğrencilerine öğretmek için kolları sıvayan KYK ve Sinop Halk Eğitim Merkezi, ortaklaşa proje hazırladı. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Sinop Kız Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, maket kotra yapımının tüm aşamaları öğretildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle serbest zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için çeşitli aktiviteler yapmakta ve proje üretmekte. Bizler de, Sinop'ta el sanatları açısından, Sinop'un kültürünü yansıtacak kotra yapımıyla ilgili bir kurs açmayı planladık. Halk eğitim ile iş birliği yaptık. İki kız yurdumuzda da çok ciddi bir katılım ve teveccüh oldu. Bütün malzemeleri de il müdürlüğü olarak biz aldık ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. El emeği göz nuruyla bir çok ürün ortaya çıktı. Bu ürünlerin büyük bir kısmını da, Allah izin verirse yıl sonunda da, Sinop merkezde çarşıda sergilemeyi düşünüyoruz. Ayrıca çocuklarımız da ailelerine birer kotra olarak hediye götürecekler" dedi.


Özel Eğitim Merkezi Teknoloji Tasarım Öğretmeni İbrahim Genç ise, "Bize gemi gövdeleri kesilmiş halde geliyor. Burada öğrencilerimiz gelen gemi gövdelerini boyamaya hazır halde getirmek için ince zımpara atıyorlar. Yelkenlerini hazırlıyorlar. Yapacakları motifleri şekilleri belirleyip parçaları birleştirip boyamasını atıyorlar. Şu anda 3. gemilerine başladılar. Mayıs ayına kadar devam edeceğiz" diye konuştu.


Kotra yapımı yapan üniversitesi öğrencisi Ceren Erik ise, "Sürekli ders çalıştığımız için bizim için çok zor oluyor. Bunun dışından böyle faaliyetlerle uğraşmak gayet stres attırıyor. Biraz kafamızı boşaltmamızı sağlıyor. Ayrıca bu tarz şeyleri yaparken bizden bir masraf talep de edilmiyor. Bunun için tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklide konuştu. - SİNOP

Yurtlar Kurumu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:02 Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi
16:02 Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi
16:02 DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
16:02 KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz
16:02 Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:06:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencilerinden kotra üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]