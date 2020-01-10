Üniversite öğrencilerinden köy okuluna 'zeka oyunları' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden köy okuluna 'zeka oyunları' projesi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden köy okuluna 'zeka oyunları' projesi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama Merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "köy okullarında zeka ve akıl yürütmeye yönelik zeka oyunları uygulama projesi" Orcuk İlköğretim Okulu ve Atatürk İlkokulunda gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinden köy okuluna 'zeka oyunları' projesi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama Merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "köy okullarında zeka ve akıl yürütmeye yönelik zeka oyunları uygulama projesi" Orcuk İlköğretim Okulu ve Atatürk İlkokulunda gerçekleştirildi.


Proje araştırmacısı Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğr.Gör. Ferdi Ayaz ve öğrenciler tarafından proje uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Küçük Orcuk ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda oyun sınıfı oluşturularak öğrencilere zeka oyunları setleri hediye edildi. Öğrencilerin zeka aktiviteleri yapmaları ve zeka yürütme yeteneklerinin geliştirilmesi için 20'ye yakın zeka oyunu sağlanarak proje uygulandı.


Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Esmanur Demir, "Sizlere çok teşekkür ediyoruz artık okulumuza geldiğimizde teneffüslerde canımız sıkılmayacak" dedi.


Öğrenci Edanaz Çevik, "Abiler ablalar bize oyunlar getirdiği için çok teşekkür ederim. Teneffüslerde canımız sıkılmayacak bol bol oynayacağız. Oyunları değiştirerek oynayabiliriz" dedi.


Proje sorumlusu Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Ferdi Ayaz ise "Bugün Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi kapsamında projeyi gerçekleştirdik. Orcuk köyündeyiz Orcuk ortaokulunda ve Atatürk ilkokulunda zeka oyunları sınıfı oluşturacağız. Bugün burada projemizin uygulamasını yaptık. Çocuklarımıza 20'ye yakın oyun kazandırdık. Çocuklarımız burada sıkılmadan çeşitli oyunlar oynayacaklar" diye konuştu.


Erzurum Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım öğrencisi Ecem Demirel, "Okulumuzun hazırladığı zeka oyunlarını küçük kardeşlerimize tanıtmak amacı ile buraya geldik çok eğleneceklerini düşünüyoruz" dedi.


Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu Müdürü Ömer Sayan da, "Çocuklarımızın zeka gelişimine katı sağlaması için zeka oyunları sınıfı oluşturduk. Bu bağlamda üniversitedeki arkadaşlarımız böyle proje yapıyorlarmış bizi buldular çok teşekkür ederim kendilerine. Böyle bir sınıf ortamıyla bu dersleri işleyelim dedik ve arkadaşlar sağ olsunlar çeşit çeşit oyunları getirdiler. Çocuklarımız zaten köy çocukları çok oyun imkanları yok bu sayede hem zekalarını geliştirecekler hem de iyi vakit geçirecekler. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi
Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:13 Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Son Dakika
17:12 Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da - Son Dakika
17:12 Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika
17:12 AGÜ, Alman demiryolları ile işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
17:07 Balıkçı gemisiyle çarpışan tanker Kısırkaya açılarına çekildi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 17:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencilerinden köy okuluna 'zeka oyunları' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]