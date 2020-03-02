Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS - Son Dakika

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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS
6 saat önce
Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: AA
Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla oda ışıklarının tamamını kapattıktan sonra "Bahar" ve "TSK" yazıları oluşacak şekilde ışıkları açtı.
İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler Mehmetçikler için dua etti.
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