Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.

Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla oda ışıklarının tamamını kapattıktan sonra "Bahar" ve "TSK" yazıları oluşacak şekilde ışıkları açtı.

İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler Mehmetçikler için dua etti.

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - SİVAS

Bahar Kalkanı Harekatı, Sivas, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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