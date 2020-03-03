Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - KIRKLARELİ - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.

Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.

Yurtlarda kalan öğrencilerin organizasyonuyla hava karardıktan sonra tüm ışıklar kapatıldı. Önceden tasarlanan şekilde ışıklarını yeniden açan öğrenciler, "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazılarını oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra yurt yerleşkesinde bir araya gelerek ay yıldız koreografisi oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları attı.

Grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okuyarak, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 binada eş zamanlı olarak Mehmetçiğe destek amacıyla ışıklarla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdıklarını söyledi.

Etkinliğe 5 bin 500 öğrencinin katıldığını ifade eden Babuşçu, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - KIRKLARELİ

Kırklareli, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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