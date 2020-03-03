Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

7 saat önce

Bitlis ve Van'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek, System.String[]

Bitlis ve Van'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Bitlis'teki Beşminare Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için odaların ışıklarıyla "TSK" yazarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Soğuk havaya rağmen yurdun önünde toplanan kız öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, "Başımız sağolsun" yazılı pankart açtı, ardından dua etti.

Yurt öğrencilerinden Ebru Boğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanında olduklarını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Boğa, " İdlib'deki hain saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. TSK'ya selam olsun." dedi.

Büşra Özden ise arkadaşlarıyla İdlib'deki hain saldırıyı kınamak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla toplandık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Merve Özkan da İdlib'deki hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. TSK'ya selam olsun." ifadelerini kullandı.

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla odaların ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, yurdun odalarının ışıklarıyla "TSK" yazarak, askerlere selam gönderdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Bitlis, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 06:37:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]