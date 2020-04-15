Üniversite öğrencilerinden online sergi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri tüm dünyada hayatın akışını değiştirirken, kültür sanat faaliyetleri online platforma taşınmaya devam ediyor.

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