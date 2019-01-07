Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

16 dakika önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) okuyan öğrenciler sokak hayvanları için üniversite yerleşkesine mama kapları yerleştirdi.

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış, System.String[]
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) okuyan öğrenciler sokak hayvanları için üniversite yerleşkesine mama kapları yerleştirdi.

MAKÜ Türk Kızılayı Topluluğu öğrencileri soğuk havalarda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için üniversite yerleşkesindeki çeşitli yerlere sosyal sorumluk projesi kapsamında mama kapları yerleştirdi. Mama kaplarının içleri de yardım severler tarafından bağışlanan yiyecek ve mamalarla doldurdu. Topluluk Başkanı Mehmet Serdar Gür, 'Bir avuç mama da siz koyun' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, Arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz mama aparatlarını, burada öğrenci arkadaşlarımızın geliş geçiş noktalarına biraz uzak olan direklere monte ettik. Bu projeyle amacımız sokakta yaşayan dostlarımızı bir kap su, bir kap mamayla beslenmelerine destek olmaktı. Biz bugün buraya bir kap bıraktık ve bu kabın içerisine mamamızı koyduk ama bunun devamını üniversitede okuyan arkadaşlarımızın sağlaması gerekiyor. Bu projenin devamlılığı esastır. Bundan sonra da belli aralıklarla gelip buradaki kapları mamayla dolduracağız. Üniversitedeki arkadaşlarımızın da gelip buradaki kaplara bir avuç da olsa mama bırakmalarını istiyoruz dedi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

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