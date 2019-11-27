Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri, yaptıkları yardım kampanyalarıyla öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Kulübün üyeleri, "Engelsiz Hayatlar Projesi" kapsamında Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi "özel öğrenciler"e destek olmak istedi.

Öğrencilerin düzenlediği kampanyada toplanan mont, kazak, pantolon, ayakkabı ve oyuncak gibi malzemeler, kulüp üyeleri tarafından öğrencilere teslim edildi.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Öğretmeni Hale Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile özel bireylere karşı farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Projeyle birlikte kurulan atölyelerde özel öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve yaşam becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Altın, "Okul olarak özel öğrencilerimiz için tasarım beceri atölyeleri kurmayı planladık. Bugün de Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu projemize destek olmak için bizleri ziyarete geldi. Oluşturduğumuz giyim atölyeleriyle insanların özel çocuklarımızın hayatına dokunmalarını amaçladık." dedi.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sevginar Nalbantoğlu, destekçilerinden gelen kıyafet ve kırtasiye malzemelerini özel öğrencilerle paylaştıklarını aktardı.

Nalbantoğlu, 4 yıldır sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini belirterek. "Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla destekçilerimizden gelen hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tekirdağ'ın yanı sıra Türkiye'nin bir çok yerine yardım gönderiyoruz. İhtiyaç sahibi herkese destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 4 bin 700 öğrenciye ulaştık. Bugün de Neşe Alten Anaokulu'na geldik ve onur duyduk burada olmaktan. Birlikte projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Mert Arık da farklı hayatlara dokunmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Yardım kampanyalarının içinde olmak çok güzel. Bugün de özel öğrencilere hediyeler getirerek onların yüzünü güldürdük. Bizler de onlarla birlikte mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Esra Akbulut ise insanlara yardım etmenin ve mutluluklarına ortak olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.