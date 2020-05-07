Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesine destek

6 saat önce

Uşak Üniversitesi öğrencileri, temin ettikleri çamaşır ve kurutma makinelerini sağlık çalışanlarına teslim ettiUşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğrencileri, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 112 çalışanlarının ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçerek...

Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesine destek, System.String[]

Uşak Üniversitesi öğrencileri, temin ettikleri çamaşır ve kurutma makinelerini sağlık çalışanlarına teslim etti

Uşak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğrencileri, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 112 çalışanlarının ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçerek Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB), Uşak Karma-Deri Organize Sanayi Bölgesi (UOKSB), Uşak Doğal Gaz Dağıtım AŞ (UDAŞ) ve e-bebek, TÜBRAG ve Özen kömür firmaları ile iletişim kurdu.

Öğrenciler, kurumlardan temin ettikleri 11 çamaşır ile 10 kurutma makinesini, sağlık çalışanlarını yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) koruyan özel tulum ile üniformaların sık sık yıkanması amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetlerine teslim etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, gece gündüz vatandaşlarımız için kendini siper eden sağlık çalışanlarımıza maddi ve manevi desteklerimiz devam ediyor. Sağlık çalışanlarına her türlü destek konusunda yardımlarını esirgemeyen kurumlarımıza ve yardımseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:56 Kaynak: AA


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