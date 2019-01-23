Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

Üniversite Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti

2 saat önce

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri, şehitliği ziyaret etti.

Üniversite Öğrencilerinden Şehitlik Ziyareti, System.String[]
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri, şehitliği ziyaret etti.

Aksaray, Giresun, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Ordu ve Sinop'taki yurtlarda kalan 150 öğrenci, Diyarbakır'daki program kapsamında KYK personeli ile Yenişehir ilçesindeki Hava ve Kara Şehitliğine geldi, şehit kabirlerine gül bırakıp, dua etti.

Öğrenci Büşra Özleşmiş AA muhabirine, ilk defa geldiği Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatanı savunmak için şehadet mertebesine ulaşanların mezarlarını görünce duygulandığını vurgulayan Özleşmiş, şöyle konuştu:

"Burada bütün illerden şehitlerimizin mezarlıkları bulunmakta. Vatan birliğimizi, kutsal topraklarımızı savunmak için şehit oldular. O kadar duygulandım ki. Nevşehirli bir şehidimizin mezarını da buldum. Bizim için canlarını vermişler, Allah onlardan razı olsun. Hepsine minnettarız. Bu aynı zamanda büyük bir onur ve gururdur."

-"Gelecek nesillere aktarmalıyız"

Giresun'dan gelen öğrenci Emine Çoban ise vatan topraklarını korumak için canlarını feda edenlerin unutulmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, kimse bölemez. Bu ülkenin her karış toprağında şehitlerimizin hakkı var. Türkiye'nin her yerinden şehidimiz var. Allah onlardan razı olsun bize bu cennet vatanı bıraktılar. Şimdi bayrağı alma zamanı bizde. O bayrağı alıp gelecek nesillere aktarmalıyız."

Seniha Sottaoğlu da şehit kabirlerini gezince duygulandığını aktararak, "Bu mezarlıkta Türk ve Kürt kardeşliği var. İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Denizli'den her yerden şehidimiz var." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:48 Kaynak: AA

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