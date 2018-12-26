Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanı Duyarlılığı

Kastamonu Üniversitesi
öğrencileri, su borularından sokak kedileri için beslenme kabı yaptı.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Furkan Bulut, Yaman Alagöz
, Fatih Çelebi
, Yasin Şentürk ve Muhammet Fatih Karakaya
, esnaf ve belediyeden aldıkları su borularını içine mama konulacak şekilde hazırlayıp boyadı.
Mama kapları, Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz ile Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hatice
Özbay eşliğinde Harikalar Diyarı Parkı'na yerleştirildi.
Öğrenciler, ileriki günlerde yapacakları yeni mama kaplarını ildeki okulların bahçesine yerleştirecek.
Furkan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Arkadaşları ile sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma yapmak istediklerini dile getiren Bulut, "Özellikle soğuk kış günlerinde pek çok sokak hayvanı ne yazık ki açlıktan ölüyor. Önce esnafı ziyaret edip su boruları aldık. Sonra belediye ile görüştük. Belediye de bize malzeme konusunda destek vereceğini söyledi." dedi.
Su borularından yedi mama kabı yaptıklarını anlatan Bulut, "Esnaftan mama desteği de alıyoruz. Arkadaşlarımızla sık sık bu kapları kontrol ediyoruz. Mama bittikçe tekrar dolduruyoruz. İnşallah sokak kedilerimiz çetin kış şartlarında aç kalmayacak." ifadesini kullandı.
İnsanlar gibi hayvanların da sevgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bulut, "Can dostlarımızı unutmamak, onlara sahip çıkmak gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturursak bizim için büyük mutluluk olur." diye konuştu.
Bulut, çalışmalarını gören bazı okullardan bu konuda talep geldiğini, isteyen okullara bu konuda destek vereceklerini kaydetti.