Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Kulübe

Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Kulübe

38 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, sokak hayvanları için ahşap kulübeler yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, sokak hayvanları için ahşap kulübeler yaptı.

BEÜ Hayvanları Sevgi ile Koruma Kulübü üyeleri tarafından başlatılan kampanya kapsamında sokak hayvanlarının barınması için 5 kulübe inşa edildi.

Yapımı tamamlanan kulübeler, Rahva bölgesindeki kampüs alanına bırakıldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sokak hayvanlarını koruma için projeler hazırladığını söyledi.

Sokak hayvanlarına yönelik projelerde vatandaşların da destek sağladığını anlatan Yardım, "Bu soğuk havada ve karlı günde sokak hayvanlarına barınak sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Şehriban Özkan da kötü hava koşulları nedeniyle hayvanların zorluk çektiğini söyledi.

Kulübeleri bağış toplayarak kurduklarını anlatan Özkan, herkesin sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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