Üniversite öğrencilerinden "Türkçe" tabela duyarlılığı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden "Türkçe" tabela duyarlılığı

6 saat önce

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Türkçe tabelaların yaygınlaştırılması için harekete geçti.

Üniversite öğrencilerinden

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Türkçe tabelaların yaygınlaştırılması için harekete geçti.

Bir araya gelen Türkçe öğretmenliği 3. sınıftan 11 öğrenci, kenti gezerek, tabelalarında Türkçe isim kullanan iş yerlerini tespit etti.

Belirledikleri yerleri daha sonra ziyaret eden öğrenciler, tabelalarda Türkçe kullanılmasının önemini anlatarak, iş yerlerinin camlarına "İşletmenizde Türkçe isim tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz" yazılı kart yapıştırdı.

Öğrencilerden Onur Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Topluma Hizmet dersi kapsamında hayata geçirdiklerini anlattı.

Türkçe ismi tercih eden 104 iş yeri belirlediklerini anlatan Maden, "İşletmelere, Türkçe kullandıkları için teşekkür kartları dağıtıyoruz. Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmak, özendirmek, topluma yerleştirmek istiyoruz." dedi.

Neslihan Çakmak ise Türkçe kullanımını yaygınlaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yabancı kökenli sözcükler hayatımıza girmeye başladı ve çok yaygınlaştı. Biz bunlardan rahatsızlık duyduk ve bir şeyler yapmaya karar verdik. Kendimize bir logo belirledik. Hocalarımız da bize çok yardımcı oldular. Kastamonu'da gidebildiğimiz her yere giderek bu logoları yapıştırmayı düşünüyoruz. Buna Kastamonu'da başladık belki ama projemizin Kastamonu ile kalmayıp daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. İnsanlar artık yabancı kökenli sözcüklerden yoruldu."

İşletmesinde Türkçe isim kullanan Ahmet İnan da öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrenciler işletmemizi ziyaretlerinde Türkçe tabela kullandığımız için teşekkür etti. Herkesin tabelalarında Türkçe isim kullanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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