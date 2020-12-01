Üniversite öğrencilerinden "Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi" - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden "Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi"

01.12.2020 11:13

Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi Başak Demir ve 6 arkadaşı, hazırladıkları "Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) Projesi" ile tarımsal ve çevre ilaçlaması yapmayı hedefliyor.

Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi Başak Demir ve 6 arkadaşı, hazırladıkları "Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) Projesi" ile tarımsal ve çevre ilaçlaması yapmayı hedefliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Başak Demir ve 6 arkadaşının Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi olarak hazırladıkları "Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi", TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde 5-23 Ekim'de gerçekleştirilen "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampı'nda ikincilik elde etti.

Başak Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi ile tarımsal ve çevre ilaçlaması yapmak istediklerini söyledi.

Yerli insansız hava aracı üreterek zirai ilaçlamada çiftçilerin hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirten Demir, projenin yazılım, donanım ve tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu vurguladı.

Aralarında bilgisayar, yazılım, malzeme, elektrik elektronik mühendisi öğrenci arkadaşlarının bulunduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Projemiz üç aşamadan oluşuyor. Mini ZİHA, sadece bir litre faydalı yük kapasitesine sahip ve bunun ön prototip çalışmasını yürütüyoruz. Ardından ikinci prototipimiz ZİHA 1'i geliştireceğiz. Bunun da 10 litre faydalı yükü olacak. Bunlarda başarı sağlarsak ZİHA 2'yi yapacağız. Bunun da 50 litre faydalı yükü olacak. Kalkış ağırlığı 100 kilogram olacak ve 45 dakikada yaklaşık 100 dönümlük alanın ilaçlanmasını öngörüyoruz. Bu yük ile tarım arazilerinin ilaçlamasını sağlayacağız. Tamamen yapay zeka ile çalışacak."

Temel amaçlarının yüzde 100 yerli yazılım ve donanımla çalışmalarını sürdürmek olduğunun altını çizen Demir, projenin tam anlamıyla hayata geçmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Başak Demir, 5. Girişimcilik Kampı'nda ikincilik elde etmelerinin kendilerine moral ve güç verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Drone teknolojisi, geleceğin teknolojisi. Bununla ilgili ülkemizde güzel işler yapılmakta. Biz de buna destek vermek için çalışma içine girdik. İki yılı aşkın süredir proje üzerinde çalışıyoruz. Helimore insansız hava aracını birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarladık. Birincisi, tarımda ilaçlama dedik. İkincisi, kameralar kullanarak verimli yerlerin taramasını analiz etmek, şehirlerin ve çevrenin ilaçlanmasına katkı sağlamak. Helimore prototip bittiğinde özel yazılımı sayesinde sadece koordinat bilgisi girilecek. Gidip tarlanızdaki herhangi bir noktaya işaretleme yapıp otonom şekilde ilaçlamasını kendisi yaparak tekrar bulunduğu yere dönecek."

Demir, projeyi iki yıl içinde tam anlamıyla hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Üniversite öğrencilerinden Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi
Üniversite öğrencilerinden Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi
Üniversite öğrencilerinden Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi
Üniversite öğrencilerinden Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi

İnsansız Hava Aracı, Başak Demir, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden 'Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi' - Son Dakika


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