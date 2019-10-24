- Üniversite öğrencilerine Aikido dersi

YALOVA - Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı Aikido Topluluğu, aikido eğitim semineri düzenledi.

Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aikido Topluluğu tarafından düzenlenen eğitim semineri Şehit Abdülhamit Kaya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerin eğitimci konukları Mugenkai Aikido Okulu Baş Antrenörü Sensei Sezgin Burak Azak ve Sasem Savaş Okulları Baş Antrenörü Sensei Cihan Bağcı, seminere katılan üniversite öğrencilerine Aikido sporunun tüm inceliklerini anlattı. Seminerde şiddete uğrayan kadınların sayısının her geçen gün arttığı göz önünde bulundurulduğunda Aikido savunma sporunun özellikle kadınlar için uygun bir spor dalı olduğu ifade edildi. Aikido antrenörleri fiziki saldırıları bertaraf etme tekniklerini uygulamalı bir şekilde katılımcılara anlattı.

"Aikido festivalleri düzenleyeceğiz"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Aikido antrenörü Cihan Bağcı, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'nün daveti üzerine burada bulunduklarını ifade ederek, etkinliğin Aikido alanında Yalova'da düzenlenen 4. etkinlik olduğunu belirtti ve bu tür etkinlikleri artırarak Aikido savunma sporunu yaygınlaştırmayı ve üniversiteler çapında bu spor dalıyla ilgili festival havasında etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Aikido denge ve uyum sanatıdır"

Aikido bir savunma sporudur diyen Bağcı, Aikidoyu diğer dövüş sporlarından ayıran özelliğin anatomi, fizik ve matematik gibi 3 önemli bilim dalını içinde barındırması olduğunu söyledi. Aikidonun diğer spor dallarından faklı bir diğer özeliğinin ise sporda müsabakaların olmaması olduğunu belirten Bağcı, bu sayede sporcuların stres ve hırstan uzak tutulduğunu, Aikidonun kişileri egosundan arındıran denge ve uyumu gözeten bir spor sanatı olduğunun altını çizdi.