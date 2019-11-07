Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine aile konferansı
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine aile konferansı

Üniversite öğrencilerine aile konferansı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencilerine günümüzde Aile kurumunun yaşadığı sorunlar ile ilgili konferans verildi.

Üniversite öğrencilerine aile konferansı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencilerine günümüzde Aile kurumunun yaşadığı sorunlar ile ilgili konferans verildi.


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi ile Gaziantep ve Nizip Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Ahmet Çelik, "Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler" başlıklı konferans verdi. Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa akademik, idari personelin yanı sıra eğitim gören üniversite öğrencileri katılırken, program Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek'in açış konuşmasıyla başladı.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, konferans sonunda ise İl Müftüsü Ahmet Çelik'e ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine aile konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]