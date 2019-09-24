Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine aşure ikramı
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Üniversite öğrencilerine aşure ikramı

32 dakika önce

Karaköprü Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle Harran Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Osmanbey Kampüsünde bir program düzenleyerek, aşure ikramında bulundu.

Üniversite öğrencilerine aşure ikramı, System.String[]

Karaköprü Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle Harran Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Osmanbey Kampüsünde bir program düzenleyerek, aşure ikramında bulundu.


Karaköprü Belediyesi Muharrem ayında öğrencileri de unutmayarak Harran Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere aşure ikramında bulundu. Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde gerçekleştirilen aşure programına Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve ÜNİAK da katkıda bulundu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ katılırken, Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri, üniversite öğrencileri ve personeller katılım gösterdi.


Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ yaptığı konuşmada Karaköprü Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirterek aşure programıyla öğrencilerle buluşmak istediklerini kaydetti.


Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik de üniversitede öğrencileri aşure etkinliğiyle bir araya getiren Karaköprü Belediyesine teşekkür ederek bu tür programların birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önem arz ettiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Karaköprü, Uludağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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