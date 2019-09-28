Üniversite öğrencilerine aşure ikramı

BURSA Üniversitenin merkez yerleşkesinde yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cuma namazını Uludağ Üniversitesi Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında 'Büyükşehir Belediyesi tarafından' üniversite öğrencilerine ve cemaate, aşure ikramında bulunuldu. Başkan Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten ve Zafer Işık, stantta yan yana durarak gelenlere aşure dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Uludağ Üniversitesi'ni kazanan ve okuyan tüm öğrencilerin yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Muharrem Ayı nedeniyle Cuma günü bir taşla birkaç kuş vurmak istediklerini belirten Başkan Aktaş, "Hem cami inşaatını inceleyelim, hem rektör hocamızla durum değerlendirmesi yapalım, hem de Cuma namazını kılıp öğrencilerimize aşure ikram edelim, onların ağızlarını tatlandıralım istedik. Farklı zamanlarda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, bugünü de öğrencilerimize ayıralım istedik. Aşuremizi onlarla tatlandırdık. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, aşure dağıtımının ardından Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret ederek, inşaatı devam eden yeni üniversite camii hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra yine üniversite kampüsünde yapılan Öğrenci Toplulukları Buluşması'na katıldı.