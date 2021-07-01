Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi

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2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

TIP FAKÜLTELERİNDE HARÇ 706 LİRAYA ÇIKTI

Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

YENİ ÜCRETLER

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki katkı payları şöyle:

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği: 590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

UZAKTA EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Veterinerlik: 2.549

Pilotaj: 5.098

Bilgisayar: 1.825

İnşaat: 1.825

Mimarlık: 1.825

Fen Edebiyat: 1.530

Hukuk: 1.379

İktisat: 1.379

İşletme: 1.379

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.