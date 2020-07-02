Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin özellikle ağına maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerini ve küçük yaştaki kız çocuklarını düşürdüğü belirlendi. Üniversite öğrencilerinin önemli bölümlerde okuduğu öğrenilirken, şebekenin üniversite öğrencilerini ve küçük yaştaki kızları geceliği en az 500 liraya il il fuhuş yaptırmak için götürdüğü öğrenildi.

Şebekenin kadınları herkese değil, özel müşterilere götürdüğü belirlendi. Bu amaçla kadınları Adana, Ankara ve diğer illerdeki ev ve otellere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8'inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşları 15 ila 17 arasında değişen mağdurlarla ilişkiye girdiği belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:37 Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:27 Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 15:05 Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
19:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]