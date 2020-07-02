Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi

Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı Zanlıların üniversite öğrencilerini ve küçük...

Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi

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Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı

Zanlıların üniversite öğrencilerini ve küçük kızları geceliği en az 500 liraya il il fuhuş amaçlı götürdükleri belirlendi

ADANA - Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin özellikle ağına maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerini ve küçük yaştaki kız çocuklarını düşürdüğü belirlendi. Üniversite öğrencilerinin önemli bölümlerde okuduğu öğrenilirken, şebekenin üniversite öğrencilerini ve küçük yaştaki kızları geceliği en az 500 liraya il il fuhuş yaptırmak için götürdüğü öğrenildi.

Şebekenin kadınları herkese değil, özel müşterilere götürdüğü belirlendi. Bu amaçla kadınları Adana, Ankara ve diğer illerdeki ev ve otellere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8'inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşları 15 ila 17 arasında değişen mağdurlarla ilişkiye girdiği belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran şebeke çökertildi - Son Dakika
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