Üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen programda trafik polisi Murat Ünal, üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kurallarını anlattı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal ve Akademik Gelişim Merkezi ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro tarafından organize edilen programda, polis memuru Murat Ünal üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kuralları ile ilgili konferans verdi. Konferansta trafikte saygı, emniyet kemerinin önemi, cep telefonu kullanımının zararları ve yaya önceliği gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler daha sonra 'alkol gözlüğü' takarak minyatür kaleye gol atmaya çalıştı.