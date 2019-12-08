Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon

7 saat önce

SİNOP Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi.

Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon, System.String[]

SİNOP Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi kısa sürede tüketildi.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde 6'ıncı Hamsi Şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gösterilen şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler, müzik eşliğinde horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Geleneksel hale getirdiğimiz hamsi festivalinin 6'ıncsını yapıyoruz. 1 ton kadar hamsiyi öğrencilerimize ikram ettik. Finaller öncesinde öğrencilerimizi stres atmalarını sağlıyoruz ve ilçelerden gelen ve merkezdeki öğrenciler bir araya gelerek hem tanışma faslı oluyor, dayanışma, güç birliği oluyor. Öğrenciler eğlenip, kardeşliklerini pekiştiriyorlar" dedi.


Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı
Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 18:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]