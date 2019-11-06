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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine ilk yardım semineri

Üniversite öğrencilerine ilk yardım semineri

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında ilk yardım semineri düzenledi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında ilk yardım semineri düzenledi.


TDP dersi kapsamında GAÜN İslahiye Yerleşkesi'ndeki İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Rabia Ok ve Fatma Duygu Gürler konuşmacı olarak katıldı.


Semineri, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve TDP Dersi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım, akademik ve idari personel ile öğrenciler, izledi.


Dr. Ok ve Gürler'in birlikte sunduğu seminerde katılımcılara bebeklere, çocuklara, yetişkinlere nasıl ilk yardım yapılacağı anlatıldı.

Trafik kazalarında, yangına maruz kalan insanlarda ve düşmeler sonrasında yaşanan travmalar, kalp krizi geçiren kişilere, epilepsi hastalarına ve koma ve şokta bulunanlara müdahaleye, kırık, çıkık ve ezilmelerde, boğulma vakaları gibi olaylarda nasıl ilk yardım yapılacağına değinildi.

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, Dr. Ok ve Gürler'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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