Üniversite Öğrencilerine İlk Yardım ve Afet Bilinci Eğitimi

Kırşehir
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi
Saliha Sultan Kız Yurdu öğrencilerine, temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.
AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen programda öğrencilere, alınması gereken tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki ilk saatlerin önemi hakkında bilgiler aktarıldı.
Afet sırasında yapılması gerekenleri, doğru davranış şekillerini de anlatan uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle deprem sırasında yapmaları gerekenleri anlattı. Deprem anında neler yapılması gerektiğini görme imkanı bulan öğrencilere, arama kurtarma, afet ve deprem de kullanılan araçlar hakkında da bilgiler verildi.
Hayat kurtarmaya ve olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik olarak gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde, "İlk yardım temel uygulamaları, koruma, bildirme, kurtarma aşamaları, ilk yardımcının müdahalede yapması gerekenler, yanma, donma, kırık olaylarına müdahale adımları ve ani kalp durması ya da nefes alamama gibi durumlarda kişiyi hayata döndürmek amacıyla gereken ilk müdahale" konularında sunum yapıldı.
Dolaşım ve solunumun yeniden canlandırılması aşamaları ise cansız eğitim mankeni üzerinde tatbiki olarak uygulandı.