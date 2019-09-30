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Üniversite öğrencilerine Samkart avantajı

27 dakika önce

Piazza'dan aynı gün içinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Ondokuz Mayıs ile Samsun Üniversitesi öğrencilerine 2 binişlik Samkart hediye ediliyor.

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Piazza'dan aynı gün içinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Ondokuz Mayıs ile Samsun Üniversitesi öğrencilerine 2 binişlik Samkart hediye ediliyor.


Yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin bütçelerine katkı sunmayı amaçlayan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "Kampüsü Piazza'ya Taşıyoruz" sloganıyla, "2 binişlik Samkart hediyesi" kampanyası başlattı.


Piazza'nın, öğrencilerin bütçesine katkı sunmayı amaçlayan yeni kampanyasından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Üniversitesi öğrencileri faydalanabiliyor.


Üniversiteli gençler, aynı gün içinde yaptıkları 50 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla öğrenci kimlik kartlarını göstererek Danışma birimine başvurduklarında hediye Samkartları anında teslim ediliyor.


Öğrencilerin kampanyadan faydalanmak için ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club formunu doldurmaları yeterli oluyor. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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