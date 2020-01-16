Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi' - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi'

6 saat önce

ORDU'da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından, 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçiren Kadın Eli Dokunuyordu Derneği'nce açılan kurslarda, üniversiteli kız öğrencilere, savunma eğitimi veriliyor.

Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi', System.String[]

ORDU'da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından, 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçiren Kadın Eli Dokunuyordu Derneği'nce açılan kurslarda, üniversiteli kız öğrencilere, savunma eğitimi veriliyor. Ücretsiz verilen kursta, ani saldırılara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği, teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in evinin bulunduğu binanın giriş kapısında Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, kadınların bu tür saldırılar karşısında savunmasız kaldıkları gündeme geldi. Birçok kadın günlük hayatlarında şiddet olaylarına karşı bireysel önlem alırken, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği de, şiddet olaylarında kendilerini koruyabilmek amacıyla 'Korkusuz Kadınlar, Güvenli Sokaklar' projesini hayata geçirdi. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren dernek, proje kapmasında yer alacak savunma sporu kursları için özel bir salonla protokol imzalayıp, çalışmalara başladı. Projede; özelikle ikinci öğretimde öğrenim görüp, geç saatte üniversiteden çıkan üniversiteli kız öğrenciler ve kadınlara, ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda, savunma eğitimi veriliyor. Kursta, ani saldırılara karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Eğitimlerin sürdüğü kursa gelenler, uzman çalıştırıcı eşliğinde yakın savunma tekniklerini öğreniyor. Dernek üyeleri, projeyle, şiddet olaylarına önlemin yanı sıra toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

'KADIN HİÇBİR ZAMAN KORKMAMALI'

Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Başkanı Esra Gerçeker, " Türkiye'yi yasa boğan bir olay yaşadık. Bu olayın ardından bir şeyler yapmak istedik. Toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadın hiçbir zaman zayıf değildir. Kadın hiçbir zaman korkmamalıdır. Karanlık sokaklar aydınlık olmalıdır. Bunun için de bu projeyi geliştirdik" dedi.

PROJE 1 YIL SÜRECEK

Kadın Eli Dokunuyordu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kübranur Bozkurt, projenin 1 yıl süreceğini belirterek "İkinci öğretimde okuyan öğrencilerimiz var, bu öğrenciler geç saatlerde okuldan çıkıyor. Bu nedenle bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilere destek olmak istedik. Proje bir yıl sürecek, iki haftalık periyotlarla farklı öğrenci gruplarına ücretsiz olarak savunma dersleri verilecek" dedi.

'KADINA ŞİDDET KANAYAN BİR YARA'

Üniversite öğrencilerine verilecek eğitimleri anlatan salon işletmecisi Derya Özdemir ise kadına yönelik şiddetin kanayan bir yara olduğunu, son dönemde de onlarca kadının hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu nedenle, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği ile birlikte böyle güzel bir projeye imza attık. Projeyle ne kadar kadına ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Kendini savunmasıyla ilgili teknikler öğretmeye çalışacağız" diye konuştu.

'BU PROJE BİZİM İÇİN FIRSAT'

Kursa katılan Semiha Kuşçu da projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuiyeti dile getirerek, "Projeyi gördüğüm zaman çok sevindim ve heyecanlandım. Bizim için fırsat ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların artık kendi ayakları üzerinde durması gerekir" ifadelerinde bulundu.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Nedim Dikmen ise projenin hayata geçirilmesine katkısı olanlara teşekkür etti.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
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