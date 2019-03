Üniversite Öğrencilerine Sivil Savunma ve Afet Bilinci Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Gaziantep'in birinci derece deprem bölgesi olan İslahiye İlçesinde afet bilincinin canlı tutulması amacıyla yüksekokul ve fakülte öğrencilerine yönelik olarak Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından Sivil Savunma ve Afet Bilinci konferansı verildi.



İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan öğrencileri sivil savunma, afetler, afet bilinci ve depremden korunma yolları hakkında bilgilendirdi. Sivil halkın kendini korumasının önemli olduğunu, tehlikelerin sadece savaş değil afetlerinde halkı tehdit eden bir düşman olduğunu söyleyen Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce can gitmesine rağmen vatandaşların gerekli dersleri almadığını ifade etti. Erdoğan sözlerinin devamında, sivil savunma ve AFAD tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmamanın yanında deprem yapı yönetmeliğine uygun binalar inşa etmediğini, sığınak olarak tespit edilen binaların altlarının ruhsattan sonra kapıcı dairesi veya depo yaptığını, yüzde 92 deprem kuşağında olan ülkemizde depremden kaçışın mümkün olamayacağını ve depremi önleyemeyeceğimize göre, sağlam yere sağlam binalar yapıldığı takdirde ve bilinçli olunması durumunda korkulacak bir şey olmayacağını dile getirdi.



Erdoğan, Sivil Savunma Teşkilatının devamı olan Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev ve yetkileri kapsamında halk eğitimlerine mutlaka katılım sağlanması gerektiğini, afetlerden önce her ailenin bir eylem planı olması ve bu kapsamda mutlaka bir buluşma yeri tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Her ailenin bir deprem çantası hazırlamasını, evde bulunan dolap, kitaplık gibi eşyaların duvara sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Deprem olduğunda evde bulunuyorsak, dolap, koltuk, çamaşır makinesi gibi ağır eşyaların yanına cenin vaziyette durmalıyız. Tiyatro, sinema gibi yerlerde koltukların yan kısmına, yolda araçta isek arabayı durdurarak arabanın yanına cenin vaziyete geçmeli, okulda sınıftaysak sıraların altına değil yanına yine cenin vaziyetinde durmalı, anons ve duyurular yapılana kadar yerimizden ayrılmamalıyız. Sakin olmalı, paniklememeli ve görevlilerin uyarılarına uymalıyız" diye konuştu.



İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, "2018-2019 akademik yılı kültürel faaliyetleri kapsamında öğrencilerin sahaya hazırlanması ve tam donanımlı olmaları amacıyla sivil savunma ve afet bilinci konulu konferansı düzenlediklerini, personel ve öğrenciler için yararlı bir konferans olduğunu belirtti. Deprem sırasında yapılacak hareketlerin uygulamalı olarak gösterildiği konferansın sonunda Bilal Erdoğan'a Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğ. Gör. Halim Gök tarafından teşekkür belgesi verildi. - GAZİANTEP

