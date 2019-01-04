Üniversite Öğrencilerine Süt Ve Poğaça İkram Edildi
1 saat önce
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yarı yıl final sınavlarına katılan öğrencilere Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından Süt ve Poğaça ikramında bulunuldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi önünde, yarı yıl fienal sınavına katılan öğrencilere,Nevşehir Belediyesiekipleri tarafından oluşturulan stantta Poğaça ikramında bulunuldu.
Nevşehir Belediyesi gezici İkram Sebilinde deöğrencilere sıcak süt ikramı yapılırken öğrencilerkendilerine sağlanan bu hizmetten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 'e teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:48 Kaynak: Bültenler
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