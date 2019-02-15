Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerine Turizm Turları

Üniversite Öğrencilerine Turizm Turları

43 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yönelik turizm turları düzenleyeceklerini bildirdi.

Üniversite Öğrencilerine Turizm Turları, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yönelik turizm turları düzenleyeceklerini bildirdi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes, Kayseri, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül üniversitelerinde okuyan öğrencilerin Kayseri'de eğitim gördükleri süre içinde kentin doğal, tarihi ve kültürel özellikleri hakkında yeterince bilgi edinemediklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitim gördükleri kentle ilgili bilgi sahibi olmalarını istediklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz Kayserimizin gönüllü turizm ölçüleri gibidir. Bu öğrencilerimizin Kayseri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekir ki memleketlerinde Kayseri ilimizden övgüyle söz edebilsinler. Çünkü onlar geleceğimiz ve aydınlık Türkiye'nin birer neferi olarak iş hayatına katılacaklardır. Ülkemiz 2023 yılı hedeflerine gençlerimizin sayesinde ulaşacaktır. Fakültelerinden mezun olan her öğrenci Kayserimizin kültür ve sosyal yaşamını öğrenmeli, yiyecek kültürümüzün ürünlerini tatmalı, tarihi ve doğa güzellikler ile dolu alanlarımızı gezmeli. Erciyes Dağı'nda kışın spor yapmalı, sanayi tesislerimiz hakkında bilgilendirilmeli dolayısı ile Kayserimizi her yönü ile tanımalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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