Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Satan Garson Tutuklandı
26 dakika önce
MUĞLA'da bir kafeteryada üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan garson Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MUĞLA'da bir kafeteryada üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan garson Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'ndeki bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.D.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. Dün akşam kafeteryaya operasyon düzenleyen sivil polisler, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Üzerinde 10 gram uyuşturucu madde skunk ile 18 uyuşturucu hap ele geçirilen Ö.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
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