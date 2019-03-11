Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı

Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen G.D'yi 6 Mart'ta Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalamış ve şüphelinin üst aramasında 869 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 560 lira ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:35 Kaynak: AA

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