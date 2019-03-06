Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı
53 dakika önce
Bursa Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararlarını ve korunma yollarını anlattı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararlarını ve korunma yollarını anlattı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak için seminer gerçekleştirildi. "Narko Nokta" ismi verilen ve BTÜ Mimar Sinan Kampüsü'nde gerçekleşen seminere, öğrencilere uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi yolları ve ihbar yolları gibi konularda bilgiler verildi. Narkotik timleri ile narkotik köpekleri Galia ve Fırtına'nın da katıldığı seminer öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Seminer sonunda öğrencilere Bursa Valiliği'nce basılan "Bağımlılık Rehberi" ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:53 Kaynak: İHA
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