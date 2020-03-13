Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi

27 dakika önce

Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesinde olan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenliyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığının zararlarını anlattı.

Narkotik köpeği "Caka" öğrencilere gösteri yaptı. Öğrenciler, seminerin ardından narkotik köpeği "Caka" ile fotoğraf çektirdi.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:21 Kaynak: AA
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