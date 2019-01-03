Üniversite Öğrencilerine Yangın Tatbikatı

Burdur'un Bucak ilçesinde meslek yüksek okulu öğrencilere yangın ve kurtarma tatbikatı eğitimi verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde meslek yüksek okulu öğrencilere yangın ve kurtarma tatbikatı eğitimi verildi.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu Yardımlaşma ve Kurtarma Topluluğu tarafından Altınyayla Kaymakamlığı, Altınyayla Belediyesi, Altınyayla İlçe Emniyet Amirliği, Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekiplerinin katılımıyla Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu ve Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine yangın ve kurtarma tatbikat eğitimi verildi.



Eğitimde konutta çıkan yangın ve ev sahiplerinin itfaiye ekiplerine tepkileri canlandırılırken, öğrencilerin tatbikattaki başarısı beğeni topladı.



Yangında kurtarma, yangın söndürme, dik açılı arazide kurtarma ve kentsel arama kurtarma tatbikatlarının gerçekleştirildiği eğitime, Altınyayla Kaymakamı Sedat Özdemir ve Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş'da katıldı. - BURDUR

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