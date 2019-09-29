Üniversite öğrencilerine yurt dışında deneyim imkanı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen "Genç Ticaret Elçileri Projesi", Erasmus+ programından hibe almaya hak kazandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Dış Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, Bursalı firmaların dış ticaret operasyonlarında görev alacak.

Öğrencilere yurt dışı deneyim kazandıracak projeyle firmaların hedef pazarlara ihracatlarının artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, " Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü" Bursa'ya ihracatta yeni başarılar kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Bu vizyonla üniversiteler ile iş dünyası arasında köprü olacak "Genç Ticaret Elçileri Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Burkay, programın, ihracat yapmak isteyen BTSO üyelerine kolaylık sağlayacağını kaydetti.

"Genç Ticaret Elçileri Projesi"nin iş dünyasının talepleri sonucunda ortaya çıktığını aktaran Burkay, "Üniversitelerin 4. sınıf birinci döneminde okuyan, en az B2 seviyesinde dil bilgisine sahip ve satış pazarlama kabiliyeti olan gençlerimizi, komitelerimizdeki yurt dışına açılmak isteyen veya ihracat yapma potansiyeli olan her firmamızla birebir eşleştireceğiz. Bu projeyle öğrencilerimiz, firmaların temsilcisi olarak hedef ülkelerde görev alacaklar." ifadelerini kullandı.

"Proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit ise Bursa Valiliğinin de desteklediği proje kapsamında Avrupa'daki birçok ticaret ve sanayi odası ile protokol imzaladıklarını duyurdu.

Bayizit, şunları kaydetti:

"Gerekli yeterliliklere uygun gençlerimizin, firmalarımızın birer temsilcisi olarak yurt dışında istihdam edilmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimiz bu projeyle yurt dışı tecrübelerini artıracak, aynı zamanda kültürümüzü yaygınlaştıracak. Her şeyden önemlisi de yurt dışında yetişmiş ve saha tecrübesi olan bir dış ticaret personelini firmalarımıza kazandırma imkanına sahip olacağız. Bu proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak."