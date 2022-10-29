3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Fethiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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