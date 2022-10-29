Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Fethiye'de üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi.
3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika