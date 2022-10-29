Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

29.10.2022 16:12
Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Fethiye'de üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP TEHDİT ETMİŞLER

Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlayan çeteye operasyon! Fotoğraflarla tehdit etmişler

7 ÖĞRENCİ KURTARILDI

3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlayan çeteye operasyon! Fotoğraflarla tehdit etmişler
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Fethiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini fuhşa zorluyorlardı! Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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