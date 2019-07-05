Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı
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Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Manisa'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.

Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı, System.String[]
Manisa'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda üniversite öğrencisinin farklı tarihlerde gasbedildiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Ekipler, kiraladıkları araçlarla otostop yapan öğrencileri araca aldıktan sonra darbeden, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden 3 kişiyi tespit etti.
Polisin operasyonuyla yakalanan A.Z. (19), M.B. (25) ve Z.G. (27), işledikleri suçu kabul ederek yaklaşık 20 kişiyi gasbettiklerini, bu kişilerin uygunsuz videolarını çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şantaj yaptıklarını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:33 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel
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