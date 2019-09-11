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Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak polisi karşıladı

49 dakika önce

Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak polisi karşıladıUŞAK - Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, Uşak Üniversitesi girişinde bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak polisi karşıladı

UŞAK - Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, Uşak Üniversitesi girişinde bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, Uşak Üniversitesi girişinde bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Polis ekipleri, üniversite için kente gelen öğrenci ve ailelere şehir hakkında bilgi verdi. Öğrenci ve ailelerin karşılaşacağı her türlü problem karşısında Uşak polisinin, her zaman yanlarında olacağı mesajı verildi.

Yapılan uygulamaya, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Toplum Destekli Polis, Güvenlik Şube ve Asayiş Şube ekipleri katıldı.

Yapılan uygulama öğrenciler ve aileler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı. Polis ekiplerine teşekkür eden öğrenciler ve aileleri, "Aklımızda var olan sorulara cevap aldık. Bu tür uygulamalar gençlere yol gösterebilir. Bu uygulamayı üniversitede gördüğümüz için çok mutlu olduk. Bizi çok güzel karşıladılar. Sıcakkanlıydılar. Üniversitede karşılaşabileceğimiz sorunlarla ilgili bizi bilgilendirdiler. Broşür dağıttılar. Türk polisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü girişindeki bilgilendirme ve önleme faaliyetleri hafta sonuna kadar devam edecek.

Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak polisi karşıladı

Uşak Üniversitesi, Polis, Uşak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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