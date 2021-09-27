Üniversite öğrencilerinin 1 buçuk yıllık özlemi sona erdi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinin 1 buçuk yıllık özlemi sona erdi

Trakya Üniversitesi'nde yeni akademik yılı dersleri başladı

EDİRNE - Trakya Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okulun yolunu tuttu.

Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında 1 buçuk yıldır uzaktan eğitim gören üniversiteliler, uzun zaman sonra okullarına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

"Uzun bir aradan sonra okula gelmek çok güzel"

Covid-19 tedbirleri kapsamında derslik binalarına alınan öğrencilerden Büşra Ünsal, "Mutluyum. Uzun bir aradan sonra okula gelmek çok güzel. Aslında ilk gün olduğu için gergin, stresli bir o kadarda heyecanlıyım" dedi.

"Geç kalırım diye heyecan yaptım"

Emirhan Çetin, "1 buçuk yıl kadar online eğitim gördük. Şimdi okula geldik biraz garip hissediyorum. KYK'da kalıyorum. Yeni tanıştığım arkadaşlarım oldu. Geç kalırım diye heyecan yaptım. İnşallah salgın yakın zamanda sona erer. Bu süreç çok sıkıcı bir süreç oldu" diye konuştu.

"Online eğitime göre daha iyi olacağını düşünüyorum"

Talha Yalva, "Online eğitime göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Geçen sene online eğitim vardı. Derslere tam olarak konsantre olamıyorduk. Şimdi mutlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Muhammet Mustafa Talha, ilk gün olduğu için stresli ve heyecanlı olduğunu söyledi.