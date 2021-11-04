Üniversite öğrencilerinin 25 eseri İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda - Son Dakika

? İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Kültür Yönetimi ibölümü öğrencileri, derslerde hazırladıkları 25 eserle, bugün kapılarını açan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverlerle bir araya geldi. Ressam ve üniversitenin sanat galerisi yöneticisi Doç. Dr. Reyhan Uludağ, öğrenciler işin mutfağına girdiği için fuarı çok önemsediklerini dile getirdi.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapılarını bugün sanatseverlere açtı. 7 Kasım tarihine kadar İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda düzenlenen fuar kapsamında yerli ve yabancı birçok sanatçı, eserlerini sergiliyor. Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri'nin desteğiyle düzenlenen fuarda dün birçok galeri tarafından, ön gösterimler ve VİP açılışlar yapıldı.

İKÜ FUARA SPONSOR

Fuarda, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin de (İKÜ) bir standı bulunuyor. İKÜ Sanat Galerisi Yöneticisi Doç. Dr. Reyhan Uludağ, stantta yer alan eserlerin öğrencilere ait olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uludağ, 'İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nın sponsorluğunu yapıyor' diye konuştu.

ÜNİVERSİTENİN KOLKESİYONUNDAN DA 3 ESER VAR

Doç. Dr. Uludağ, 'Üniversitenin standında 25 adet öğrencilerin yaptığı eserler yer alıyor. İlaveten buradaki 5 adet Seramik çalışma, Alev Oskay'ın öğrencilerinin çalışmalarıdır. Diğer 20 adet tuval Üzerine yağlı boya, Akrilik Boya ve ahşap üzeri resimler benim öğrencilerime ait. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencileri benim derslerde yaptığım çalışmalarla fuara katıldı. Aynı zamanda üniversitenin çok değerli yaklaşık bin eserden oluşan koleksiyonu var, bu koleksiyondan da seçki olarak 3 eser burada sergileniyor' ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İŞİN MUTFAĞINA GİRDİ'

Fuarı önemsediklerini belirten Doç. Dr. Uludağ, 'Fuar bizim için çok şahane oldu. Çünkü öğrencilerimiz işin mutfağına girdi. Bizim de bölüm olarak amacımız bu. Mezun olan arkadaşlarımız bu mesleği yapacak, o yüzden işi görmüş oldular. Bu nedenle fuarı çok önemsiyoruz. Stanttaki eserler arasında resim var, karışık teknik, ahşap üzerine uygulama ve seramik çalışmalarımız bulunuyor' dedi.