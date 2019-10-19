Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencilerinin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasında

Üniversite öğrencilerinin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasında

2 saat önce

- Üniversite öğrencilerine öldüğü kaza güvenlik kamerasındaNİĞDE - Niğde'de 'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın (22), kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

- Üniversite öğrencilerine öldüğü kaza güvenlik kamerasında

NİĞDE - Niğde'de 'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın (22), kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın geçmişi

Niğde'de dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli 2 genç kız, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'YA çarptı. Kaza sonrası Hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Üniversite öğrencilerinin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasında

Fatma Gül, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Nigdeli: Üst geçit yapmayın anca indirin cebe bu ilk değil Niğde'de kaç adet üst geçit var yetkililere sesleniyorum daha kactane canlar gidicek???? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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