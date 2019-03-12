Üniversite Öğrencilerinin İçinde Olduğu Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Çeltik ilçesine öğrencilere kırtasiye yardımı için giden üniversitelilerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya
'nın Çeltik
ilçesine öğrencilere kırtasiye yardımı için giden üniversitelilerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çeltik ilçesi Darboğaz
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi
öğrencisi oldukları öğrenilen ve öğrencilere kırtasiye yardımı için yola çıkan öğrenci grubunun içinde bulunduğu M.Enes B. (22) idaresindeki 07 MGK 24 plakalı otomobil, Çeltik'ten Yunak
istikametine giderken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlanarak takla attı. Kazada araç sürücüsü M. Enes B. ve araçta bulunan İstofan A. (21), Esra Çağla Ö. (20), Burcu G. (21) yaralandı. Yaralılardan araç sürücüsü M.Enes B. olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir
Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Yunak Hacı İzzet Baysal
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Çevreye dağılan kırtasiye malzemeleri ise jandarma ekipleri tarafından toplanarak emanete alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:00 Kaynak: İHA
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