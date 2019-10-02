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Üniversite öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı

2 saat önce

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören AFAD gönüllüsü 30 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı, System.String[]

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören AFAD gönüllüsü 30 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Yedikır Baraj Gölü mevkisindeki iki katlı metruk binada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremde göçük altında kalanlar, AFAD ekibi ve yardım eden öğrenciler tarafından kurtarıldı.

AFAD ekibinin gözetiminde beton kesme ve beton kırma aletlerini kullanan öğrenciler, deprem ve afet anında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin deprem kuşağında yer aldığını, bu nedenle tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Öğrenciler için çok faydalı bir eğitim olduğunu, zaman zaman bu tür tatbikatları yapacaklarını anlatan Karavin, "Depremleri önleme gibi bir şansımız maalesef yok. İnsanoğlu olarak yapabileceğimiz şey, depremlere karşı hazırlıklı olmak ama sadece hazırlıklı olmak yetmiyor. Aynı zamanda depremlerden sonra nasıl davranacağımızı da bilmemiz gerekiyor." dedi.

İlk olarak afetlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Karavin, "İkinci olarak, afet sırasında uzman ekipler gelene kadar oradaki organizasyona ve uzman ekiplere yardımcı olacak kişileri eğitmek. Gönüllülüğü yaygın hale getirebilmek için bir farkındalık yaratmak amacındayız." ifadesini kullandı.

Tatbikata katılan öğrencilerden Abdulsamet Üzüm de kendileri için çok faydalı bir tatbikat olduğunu belirterek, sadece öğrencilerin değil bütün vatandaşların bilinçlenerek afet durumunda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmelerini amaçladıklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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