Üniversite Öğrencilerinin Kayak Keyfi
6 dakika önce
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde seçmeli ders olarak kayak dersi seçen üniversite öğrencileri, Başçiftlik ilçesinde kayak yapmayı öğreniyor.
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesinde seçmeli ders olarak kayak dersi seçen üniversite öğrencileri, Başçiftlik
ilçesinde kayak yapmayı öğreniyor.
Tokat'ta 2015 yılında faaliyete giren Başçiftlik kayak merkezi Orta Karadeniz
bölgesinde Canik
Dağları üzerinde bin 600 rakımlı bir bölgede yer alıyor. Alp disiplini kayak, tur kayağı, snowboard, kızak kullanımı için uygun olan kayak merkezi hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor. Günübirlik kayak yapmaya gelenlerin yanı sıra kayak merkezi, öğrencilerin de tercihi oluyor. Lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de kayak dersi alıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde seçmeli ders olarak kayak dersini seçen öğrenciler, öğretmenlerinin yardımı ile kayak yapmaya başladı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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