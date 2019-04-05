Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinin Kitap Bağışı

Üniversite Öğrencilerinin Kitap Bağışı

13 dakika önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, imam hatip ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

Üniversite Öğrencilerinin Kitap Bağışı, System.String[]
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, imam hatip ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

Ali Akanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde okuyan 11 öğrenci Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'na 500 kitap bağışladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, proje danışmanı, öğretim üyesi Dr. Ayşe Gökçen Kapusuz öncülüğünde gerçekleştirilen "fazlaysa paylaş" projesi kapsamında imam ortaokuluna bağışlanan 500 kitapla, eğitim kurumunda bir kütüphane oluşturulduğu belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu idarecileri, proje kapsamında okula kitap desteğinde bulunan üniversite öğrencileri ile projeye öncülük eden Dr. Öğretim Üyesi Kapusuza teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler Seçim Dönemindeki Bin 531 Olayda 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 495 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinin Kitap Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]