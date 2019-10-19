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Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencilerinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Üniversite öğrencilerinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

2 saat önce

Niğde'de'de üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Üniversite öğrencilerinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Niğde'de'de üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı. Kaza sonrası Hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


2 genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - NİĞDE

Fatma Gül, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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