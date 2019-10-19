Üniversite öğrencilerinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Niğde'de'de üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı. Kaza sonrası Hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



2 genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - NİĞDE