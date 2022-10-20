Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

20.10.2022 13:37
Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes dağına giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazanın ilk duruşması yapıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayak yapmak için Erciyes dağına giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazanın ilk duruşması yapıldı.

5 Ocak tarihinde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı midibüs kazasının ilk duruşması bugün Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada; Midibüs Şoförü Sanıklar Orhan S. Midibüs Firması sahipleri S.D. D.D., olay sıra araçta bulunan öğrenciler, taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Midibüs Şoförü Sanık Orhan S.; "Öncelikle ölen öğrencilere ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Olay gününden bir gün önce firma sahibi Sezai S. ile telefonda görüştük, aracın bakımları için sanayide olduğunu ve aracı oradan alacağımı söyledi. Ben de aracı sanayiden alarak bakımdan sonra ilk kez o gün kullandım. Sabah öğrencileri aldım, Erciyes Dağı'na çıktık. Sonra otelin önünden tekrar Kayseri'ye dönüş yoluna geçtiğimizde frene basınca tutmadığını anladım. Birkaç sefer daha basınca anladım ki fren patladı. Bu arada öğrencilere frenin tutmadığını bağırarak söyledim, araba iyice hızlanmıştı. Sonra mecburen yol kenarındaki kanala doğru girdim ve o arada araç takla attı. Gözümü açtığımda ben hastanedeydim. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi. Mahkeme başkanı araçta bulunan öğrencileri tek tek dinledi. Öğrenciler olay anını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler Şoför Orhan S. ve Firma Sahibi S.D. ile D.D. hakkında şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkemece sanıkların tutuklanmasına ilişkin talep reddedilirken duruşma eksikliklerinin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

5 Ocak tarihinde meydana gelen kazada; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Orhan S.'nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs; Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, meydana gelen kazada 2 öğrenci hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı - Son Dakika

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