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Üniversite öğrencilerinin projeleri ödüllendirildi

1 saat önce

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Üniversite öğrencilerinin projeleri ödüllendirildi, System.String[]
TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Yarışmalar İzmir Bölgesi Koordinatörü ve DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gül Ünal Çoban yarışmaya ön lisans ve lisans öğrenimine devam eden gençlerin katıldığını kaydetti.
Çoban yarışmanın gençleri her alanda çalışma yapmaya özendirdiğini belirterek, onlara kariyerlerinin başında topluma, bilime, teknolojiye ve sanayiye katkı sağlayan projelere imza atma olanağı sunmayı amaçladığını ifade etti.
Yarışmanın Türkiye genelinde 6 bölge merkezinde gerçekleştiğini aktaran Çoban, "Bölge sergimiz ve yarışmamızda da Bursa Bölge merkezine bağlı Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve İzmir Bölge merkezine bağlı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerindeki üniversitelerden gerçekleştirilen yaklaşık 300 proje başvurusu yer almıştır. Tüm kategorilerden toplam 19 proje birincilik, 11 proje ikincilik ve 10 proje üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi. Bu yarışmada birincilik ödülü alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:44 Kaynak: AA
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